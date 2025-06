Team Altamura, regna il silenzio: nessuna novità su Di Donato

Chi si aspettava novità dirimenti sulla stagione che verrà è destinato a rimanere non soddisfatto: non dovrebbe essere questa la settimana della svolta, da un punto di vista della programmazione tecnica del prossimo campionato, per il Team Altamura. La società murgiana è ancora alle prese con la risoluzione di dinamiche burocratiche a cui la proprietà in questo momento sta dando priorità rispetto a tutto il resto.

Di conseguenza, tutto resta fermo, tutto tranne il lavoro del direttore sportivo Andrea Grammatica che sotto traccia sta comunque iniziando a muoversi per allestire una rosa il più competitiva possibile. Il nodo principale da risolvere resta quello relativo al futuro di mister Daniele Di Donato: l’ultimo incontro tra le parti risale ormai a diverse settimane fa, da quell’incontro era emersa una certa distanza non semplice da colmare. Un nuovo appuntamento tra lo stesso Grammatica e l’allenatore ex Latina ci sarà senza dubbio, ma, come detto, esso non dovrebbe avere luogo in questa settimana.

Il punto interrogativo sul suo destino ha a che fare, oltre chiaramente a discorsi di natura economica, anche con una questione di ambizioni: Di Donato vuole comprendere quelli che saranno i progetti nel breve e nel lungo termine del club, il club in questo senso dovrà offrirgli delle garanzie. Da non escludere, con il tempo che trascorre, a questo punto anche una separazione, nonostante una stagione – la scorsa – nella quale l’obiettivo salvezza è stato raggiunto ed è stato raggiunto anche in anticipo, senza troppi patemi d’animo. Quel che sarà lo si capirà a tempo debito. Nel frattempo, almeno per ora, in casa biancorossa regna il silenzio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author