Team Altamura pronto al cambio in panchina: occhi puntati su Roberto Taurino

In casa Team Altamura si prospettano novità importanti per la guida tecnica della prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, la società biancorossa avrebbe messo nel mirino Roberto Taurino come possibile successore di Di Donato.

Taurino, già alla guida di squadre come Virtus Francavilla e Monopoli e nell’ultima stagione sulla panchina del Gubbio, rappresenterebbe un profilo di esperienza e conoscenza del calcio pugliese ideale per rilanciare il progetto Altamura. Al momento si parla di un primo sondaggio, ma la situazione potrebbe sbloccarsi e prendere una direzione definitiva nelle prossime ore.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author