Team Altamura, poker di colpi in entrata: ufficiale Poli, arrivano anche Mbaye, Nicolao ed Esposito

E’ un Team Altamura letteralmente scatenato quello che in queste ore di fuoco sta aggredendo il mercato. Poker di colpi in entrata calato dal Direttore Generale dell’area sportiva Matteo Lauriola: dopo Marco Crimi, è tutto fatto per l’approdo in biancorosso di Fabrizio Poli, Ibrahima Mbaye, Giuseppe Nicolao e Mattia Esposito. Quanto ai primi due, si tratta di una semplice conferma della conclusione di due trattative già in porto da diverse ore: Poli, centrale difensivo classe 1989, arriva in Puglia dopo il quadriennio trascorso alla Juventus Next Gen, quadriennio nel quale ha collezionato la bellezza di 86 presenze. Per lui, diverse apparizioni anche in Serie B nel corso della lunga carriera, contratto di un anno fino al 30 giugno del 2026. Mbaye, terzino senegalese classe 1994, fa ritorno in Italia, Paese nel quale aveva già indossato le casacche di Inter, Livorno e Bologna collezionando numerosi gettoni in Serie A. Poi la sfortunata avventura al Cluj in Romania, adesso la possibilità di riscattarsi e rilanciarsi ad Altamura.

Le vere novità delle ultime ore, però, riguardano gli altri due colpi in entrata, quelli di Nicolao ed Esposito. Il laterale sinistro classe 1994, rimasto svincolato dopo la fine della breve esperienza con l’Audace Cerignola, aggiunge ulteriore affidabilità al gruppo allenato da mister Mangia: per lui diversi trascorsi in Serie C, in particolar modo con la casacca del Foggia, indossata con discrete fortune a cavallo tra la seconda parte della stagione 2021/2022 e la prima della stagione 2022/2023. Il centrale difensivo classe 2006 è invece alla prima vera esperienza tra i professionisti, dopo la trafila nel settore giovanile del Napoli culminata con la convocazione e la presenza in panchina durante la sfida del Maradona tra i partenopei e il Milan. Anche in questo caso si tratta di un acquisto a titolo definitivo.

