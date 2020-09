Team Altamura: Pasquale De Candia non è piu’ l’allenatore dei biancorossi

Condividi

Salta la seconda panchina in serie D ancor prima di scendere in campo per la prima giornata di campionato. Dopo l'addio tra Tautino e il Bitonto (l'allenatore salentino non aveva ancora firmato il contratto con il club neroverde), La Team Altamura congeda Pasquale De Candia. Queste le motivazioni del club

Asd Team Altamura , dopo una attenta analisi tra le parti , comunica la risoluzione consensuale del rapporto con mister Pasquale De Candia . La Società desidera ringraziare il tecnico e tutto il suo staff per il lavoro svolto fino ad oggi ed augura loro le migliori fortune professionali .