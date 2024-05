Team Altamura, ok per il San Nicola. Opzione Brindisi resta aperta

ALTAMURA – Ci sono ormai pochi dubbi, sarà il San Nicola di Bari ad ospitare le prime gare casalinghe tra i professionisti della Team Altamura. C’è l’accordo di massima tra le parti, si attenderebbe soltanto l’ok definitivo, il club murgiano sarà ospitato dal capoluogo pugliese in attesa che terminino i lavori di adeguamento dello stadio Tonino D’Angelo (completamento previsto almeno per ottobre). La trattativa dalla quale sarebbe arrivata la fumata bianca avrebbe consentito all’Altamura di limare leggermente i costi di gestione dell’impianto barese, opzione per ovvi motivi comunque abbastanza onerosa. Nonostante si stia valutando se aprire o meno tutti i settori del San Nicola, sarà consentito giocare a porte aperte.

Nelle ultime ore si sarebbe aperto anche lo spiraglio Brindisi, la città adriatica avrebbe messo a disposizione lo stadio Fanuzzi – sempre a porte aperte – e si tratterebbe di una valida alternativa, anche in corso d’opera (il club avrebbe la possibilità di cambiare sede delle gare casalinghe anche a campionato già iniziato). Rientrata dunque l’emergenza stadio, salvo clamorose sorprese la Team Altamura si iscriverà regolarmente al campionato di Serie C.

