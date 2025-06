Team Altamura, nel mirino due attaccanti del Benevento

Con l’arrivo del diesse Lauriola, in casa Team Altamura si comincia a guardare sul mercato. Secondo quanto appreso dalle redazioni di Antenna Sud e TuttoCalcioPuglia, i biancorossi murgiani avrebbero messo nel mirino due ex giocatori del Monopoli: si tratta di Ernesto Starita, attaccante classe 1996, e Giuseppe Borello, esterno d’attacco classe ’96, la scorsa stagione al Benevento. Entrambi i calciatori sarebbero in uscita.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author