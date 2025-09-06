Team Altamura, Mangia: “Serve più attenzione in fase di non possesso”

Dopo le prime due sconfitte in altrettante gare di campionato, l’Altamura è a caccia del primo risultato utile stagionale. I biancorossi proveranno ad inaugurare una serie positiva nel match di domani contro la Cavese. Una sfida da affrontare con più attenzione in fase di non possesso, come dichiarato dal tecnico Devis Mangia nella conferenza stampa della vigilia: “Il nostro problema è che abbiamo preso tanti gol in queste due partite. Siamo in un momento di costruzione, alcuni giocatori hanno avuto dei problemi durante la preparazione mentre altri sono arrivati a lavori in corso. Abbiamo bisogno di tempo per sviluppare alcune idee di gioco ma dobbiamo capire che dobbiamo essere più attenti in fase di non possesso. Anche questa settimana, la squadra ha lavorato con l’atteggiamento giusto ed è questo l’aspetto principale”.

Sconfitta col Crotone: “Avevamo preparato correttamente la gara. Penso di aver fatto un’analisi corretta dopo il match, è inutile tornarci sopra. Sono stati fatti degli errori, pur riconoscendo la qualità dell’avversario”.

Il lavoro: “In un gruppo di lavoro bisogna avere la consapevolezza delle cose positive e degli aspetti da migliorare. L’unica arma che conosco è il lavoro, il quale deve essere fatto bene e con continuità. Questo è l’aspetto che ci è mancato un po’”.

La difesa: “Il calcio è un gioco di squadra, quando si subisce un gol riguarda tutta la squadra. Dobbiamo sempre ragionare in questo modo, la nostra forza è nella squadra e non nel singolo”.

Cavese: “Sarà un avversario con qualità e individualità che possono esaltarsi nel suo contesto di squadra. Caratteristiche simili a quelle delle altre squadre del girone”.

Indisponibili: “Crimi si è rotto il naso, vedremo se riusciremo a trovare una soluzione per domani. Ci sono altri due o tre giocatori che non stanno benissimo”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author