Team Altamura, Mangia: “Dobbiamo essere più lucidi”

Comincia con una sconfitta il campionato del Team Altamura. I biancorossi, infatti, hanno perso 3-1 contro la Casertana nel primo match di campionato. Una sconfitta che, però, non deve sovvertire il percorso dei pugliesi, come dichiarato dal tecnico Devis Mangia nel post partita: “La prima parte di gara è stata positiva per entrambe le squadre. Abbiamo commesso l’errore di innervosirci dopo il gol annullato. Purtroppo, a volte abbiamo immagini diverse che non possono essere usate. Se l’obiettivo è la collaborazione di tutte le parti, se ci sono delle immagini chiare vanno viste invece di affidarsi solamente a quelle del broadcaster. Ci siamo innervositi e abbiamo preso il primo gol, dove non dovevamo fare fallo. Dopo ci siamo rimessi a posto, abbiamo creato qualche situazione e abbiamo segnato. Dopo abbiamo preso un altro gol che non avremmo dovuto prendere. Nella ripresa abbiamo avuto qualche situazione non pulita. Dobbiamo essere più lucidi in alcune situazioni. Abbiamo dei princìpi di gioco ed è normale che non siano ancora perfetti. Abbiamo bisogno di lavorare, abbiamo un giocatore che è arrivato da 2 giorni e altri che magari hanno avuto qualche problemino fisico. Dobbiamo capire che la strada è questa e non dobbiamo farci condizionare da niente e da nessuno”.

