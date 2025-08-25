Team Altamura, Mangia: “A Caserta per fare la nostra partita”

Archiviata la sconfitta in Coppa Italia Serie C contro il Casarano, per il Team Altamura è tempo di voltare pagina e pensare al prossimo avversario. Stasera, infatti, i biancorossi disputeranno il primo match di campionato della nuova stagione contro la Casertana. Una sfida presentata così da Devis Mangia, allenatore dei pugliesi, in conferenza stampa: “Col Casarano abbiamo disputato una buona gara, i rossoazzurri hanno tutto per poter disputare un campionato da protagonisti. Il faro per me è sempre la prestazione della squadra, valuteremo nel corso dell’ultimo allenamento la formazione da schierare contro la Casertana. Sarà una partita diversa rispetto a quella di Coppa, affronteremo una squadra con ottime individualità e un allenatore valido. Andremo a Caserta per fare la nostra partita, con la nostra mentalità. Rosafio ha ripreso a fare qualcosa e vedremo se sarà disponibile. L’FVS? Tutto ciò che viene fatto per togliere dubbi o eventuali errori è il benvenuto. Siamo all’inizio, ci sarà un po’ di rodaggio ma sarà importante creare la giusta collaborazione tra calciatori, ufficiali di gara e allenatori”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author