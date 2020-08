Team Altamura | Luna Park allo Stadio? Pronti a dare il titolo al sindaco

Condividi

Riportiamo integralmente un comunicato del Team Altamura:

Il Team Altamura comunica che , alla data di oggi , sono stati svolti lavori importanti sul manto erboso dello Stadio Tonino D'Angelo che permetteranno di apportare grandi migliorie in previsione dell'inizio della stagione sportiva 2020/2021. Tuttavia si evidenzia che , a parte i lavori sul campo tra l'altro cominciati con colpevole ritardo , nessuno degli altri interventi tra l'altro in accordo con il Comune di Altamura sono stati effettuati . Inoltre , con stupore ed incredulità abbiamo scoperto che , in occasione della festività religiosa , il Luna Park sarà allestito all'interno del nostro (?????) Stadio addirittura in prossimità del terreno di gioco . Si permetterà di prendere possesso completo della struttura mettendo a rischio i lavori fatti fino ad ora e gli investimenti sostenuti sia dalla nostra società che dal Comune stesso , il tutto in concomitanza con il ritiro pre-campionato con inizio previsto per il 17.08.2020 nel nostro (?????) Stadio . Gli ingressi al nostro (??????) stadio sono oramai coperti da attività commerciali , nel suo interno invece è gia pieno di mezzi adibiti al Luna Park , gente che entra ed esce dalla struttura senza nessun titolo o permesso TUTTO L'ANNO . Sono tutti padroni della struttura tranne il Team Altamura. Preso atto di tali inquietanti novità , alla luce dell'imminente inizio della stagione sportiva , ASD TEAM ALTAMURA richiede risposte immediate ed interventi in particolare sulla Bonifica totale dello Stadio Tonino D'Angelo , il ripristino dei muri dei locali e del tunnel di ingresso al campo in stato di degrado totale, la sistemazione dell'impianto di illuminazione perimetrale , la sistemazione delle panchine nel terreno di gioco . Non avendo riscontri a brevissimo termine, la società ASD TEAM ALTAMURA consegnerà nelle mani della Sindaca il titolo e tutte le responsabilità annesse .