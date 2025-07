Team Altamura, Lauriola rivela: “Ai dettagli un’operazione molto importante”

Un mix di giovani ed esperti per una stagione da protagonista. Questa la mission dell’Altamura, come dichiarato dal direttore sportivo dei biancorossi Matteo Lauriola nel corso dello Speciale Calciomercato in onda su Antenna Sud: “Il nostro mercato è partito da un bel po’ di tempo, negli ultimi giorni abbiamo definito alcune operazioni. Grazie alla proprietà per la fiducia dimostrata nei miei confronti, ora riparte un progetto basato sulla valorizzazione dei giovani. Zazza, Nazzaro ed Esposito sono ragazzi di proprietà e puntiamo molto su di loro. Mbaye? Lo seguo da tempo, ho approfittato del fatto che fosse svincolato. Ha accettato con entusiasmo, lo ringrazio e ci darà una grande mano come Poli, Nicolao e Crimi”.

L’obiettivo dell’Altamura, però, è chiaro, come rivelato da Lauriola: “Salvarci quest’anno sarà difficilissimo, il livello sarà superiore rispetto allo scorso campionato. La priorità va al consolidamento della categoria, ognuno di noi ha delle ambizioni ma il primo obiettivo è, appunto, la salvezza”.

In chiusura, Lauriola ha ammesso una trattativa ormai destinata ad andare in porto: “Siamo ai dettagli per un’operazione molto importante”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author