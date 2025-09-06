6 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Team Altamura, Lauriola: “L’obiettivo primario è la salvezza”

Lorenzo Ruggieri 6 Settembre 2025
centered image

Chiuso il mercato, è tempo di tracciare un bilancio per le società. Il ds del Team Altamura, Matteo Lauriola, ha commentato con soddisfazione quanto fatto nella sessione estiva: “Il progetto che mi è stato affidato prevede la valorizzazione dei giovani, anche attraverso il minutaggio. L’obiettivo primario resta la salvezza. C’è il giusto mix tra giovani ed esperti in rosa, affidati ad un mister che sto apprezzando quotidianamente. La squadra è completamente nuova, chiedo a tutti di dare il giusto tempo per amalgamarsi. Ci sono 25 elementi in rosa, con le coppie in tutti i ruoli. Ritengo che la squadra si adeguata al campionato che affronteremo. Domenica c’è stato un brutto incidente di percorso, il gruppo ha reagito e posso garantire che negli allenamenti si lavora con intensità”.

About Author

Lorenzo Ruggieri

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Basket, Memorial “Di Flavio”: Valtur Brindisi batte Roseto all’overtime

6 Settembre 2025 Antonio Celeste

🔴 Serie C/C, 3a Giornata: risultati classifica e highlights

6 Settembre 2025 Dante Sebastio

Giugliano-Foggia 1-0: un rigore di Borello decide una partita noiosa

6 Settembre 2025 Dante Sebastio

Team Altamura, Mangia: “Serve più attenzione in fase di non possesso”

6 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

Bari: Intitolato a Biagio Catalano il campetto del “Redentore”

6 Settembre 2025 Claudia Carbonara

Heraclea, Farina sulla Real Normanna: “Affronteremo una squadra organizzata”

6 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

potrebbe interessarti anche

Basket, Memorial “Di Flavio”: Valtur Brindisi batte Roseto all’overtime

6 Settembre 2025 Antonio Celeste

Team Altamura, Lauriola: “L’obiettivo primario è la salvezza”

6 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

🔴 Serie C/C, 3a Giornata: risultati classifica e highlights

6 Settembre 2025 Dante Sebastio

Giugliano-Foggia 1-0: un rigore di Borello decide una partita noiosa

6 Settembre 2025 Dante Sebastio