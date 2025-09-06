Team Altamura, Lauriola: “L’obiettivo primario è la salvezza”

Chiuso il mercato, è tempo di tracciare un bilancio per le società. Il ds del Team Altamura, Matteo Lauriola, ha commentato con soddisfazione quanto fatto nella sessione estiva: “Il progetto che mi è stato affidato prevede la valorizzazione dei giovani, anche attraverso il minutaggio. L’obiettivo primario resta la salvezza. C’è il giusto mix tra giovani ed esperti in rosa, affidati ad un mister che sto apprezzando quotidianamente. La squadra è completamente nuova, chiedo a tutti di dare il giusto tempo per amalgamarsi. Ci sono 25 elementi in rosa, con le coppie in tutti i ruoli. Ritengo che la squadra si adeguata al campionato che affronteremo. Domenica c’è stato un brutto incidente di percorso, il gruppo ha reagito e posso garantire che negli allenamenti si lavora con intensità”.

