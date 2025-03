Team Altamura, la salvezza si avvicina: il pari con il Latina, però, lascia dei rimpianti

Ulteriore passettino verso l’obiettivo salvezza o occasione persa per avvicinarsi sensibilmente al sogno playoff? In casa Team Altamura è questo il dilemma a qualche giorno di distanza dal pareggio casalingo contro il Latina. Un 1-1 da interpretare a seconda dei punti di vista, per certi versi molto simile a quello di qualche settimana prima nel derby contro il Monopoli, per altri abbastanza differente dallo stesso: anche in questo caso i murgiani, passati in vantaggio in avvio di ripresa, sono stati ripresi a tempo praticamente scaduto dall’avversario, ma lo hanno fatto al termine di una prestazione ben più negativa di quella e al cospetto di una squadra senza dubbio meno quotata.

Di buono c’è senza dubbio l’ennesimo gol messo a segno da Vito Leonetti, giunto alla rete numero 14 della sua super stagione, questa volta con un colpo di testa da rapinatore d’area di rigore, non di certo la specialità della casa. A 30 anni il talentuoso esterno offensivo barese sta vivendo una delle migliori annate della carriera: il record personale di sedici marcature in una sola stagione tra i professionisti, risalente al 2021/2022 ai tempi della Turris, è sempre più vicino e il provvisorio quinto posto nella classifica dei bomber del Girone C di Serie C, condiviso con mostri sacri della categoria come Patierno e Inglese, rappresenta una nota di orgoglio non da poco.

Sempre a proposito di elementi positivi, fa ben sperare il dato relativo alla distanza dalla quart’ultima della classe: i biancorossi si trovano al momento a +7 sulla Casertana, ma, nell’ormai sempre più probabile caso di esclusione contemporanea di Taranto e Turris, salirebbero addirittura a +10 sui campani che però avrebbero da giocare una partita in più rispetto a loro. Il tutto, con appena ancora nove giornate da disputare. Se non è un’ipoteca, insomma, poco ci manca.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author