Team Altamura, intrigo allenatore: la priorità resta Di Donato

A tenere banco in casa Team Altamura è ancora la questione allenatore. Secondo quanto appreso dalla redazione di Antenna Sud, infatti, la priorità del club biancorosso sarebbe proseguire con Daniele Di Donato ma non sarà semplice. Dopo la salvezza raggiunta, l’ex Latina ha avuto colloqui con altre compagini. La compagine pugliese, d’altro canto, avrebbe avuto contatti con Coppitelli, poi sfumato, e Taurino, con cui non sarebbe stato fatto alcun passo in avanti.

