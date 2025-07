Team Altamura, in chiusura Poli e Crimi

La Team Altamura sta per assicurarsi due nuovi innesti. La società biancorossa è pronta ad accogliere il 36enne difensore Fabio Poli, l’ultima stagione alla Juventus Next Gen e il 35enne centrocampista Marco Crimi, reduce da un’annata in cui si è diviso tra Trapani e Messina.

