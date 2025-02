Team Altamura, il ds Grammatica: “Mercato partito a gennaio, siamo soddisfatti”

Il direttore sportivo del Team Altamura, Andrea Grammatica, è intervenuto ieri nel corso de “Il Salotto del Calcio” su Antenna Sud. Le sue parole in merito al mercato concluso:

“Noi abbiamo cercato di fare mercato da gennaio perché avevamo avuto infortuni e gare ravvicinate. Abbiamo puntellato e ceduto due calciatori, perché l’obiettivo della società era quello di non avere giocatori fuori lista. Il bilancio è stato chiuso in pari. Siamo contenti di aver mandato a giocare chi ha avuto meno spazio e magari si sarebbe trovato in difficoltà con il nostro modulo. I nuovi si sono mossi bene, abbiamo fatto risultati utili e sicuramente siamo riusciti a fare ciò ché ci eravamo prefissati. Nel nostro piccolo qualche problemino lo abbiamo avuto, credo che sia stato folle vedere colleghi a Milano durante una gara, abbassa la qualità del lavoro. Così si condiziona anche la testa dei giocatori. Credo che basterebbero 15 giorni per fare mercato, si potrebbero tenere gli ultimi due giorni del mese, ma lontani dalle gare. In Serie C cifre folli nel mercato di riparazione per calciatori che farebbero fatica anche in D, i ds devono tornare ad avere idee altrimenti le società moriranno”.

