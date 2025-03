Team Altamura, il Comune replica sulla concessione del ‘Tonino D’Angelo’

Smentita del Comune di Altamura nei confronti della società biancorossa riguardo alla concessione dello Stadio “Tonino D’Angelo”. Di seguito il comunicato di dissenso:

“Il Comune di Altamura smentisce in toto quanto comunicato e diffuso dalla società Team Altamura, in data odierna, relativamente alla presunta mancata concessione dello Stadio Comunale “Tonino D’Angelo”. In particolare, si ricorda che lo Stadio, essendo di proprietà comunale, viene gestito nell’interesse di tutta la collettività. Inoltre, si precisa che non vi sono state richieste formali e scritte, pervenute in precedenza, e che non può essere esercitata la prelazione, trattandosi di allenamento, poiché la regola è che solo le partite hanno una corsia preferenziale, non gli allenamenti.

Tuttavia, il Comune, come da nota inviata e qui allegata, ha assicurato alla società di poter effettuare gli allenamenti nello stesso Stadio e per la medesima giornata, differendone gli orari. Infatti, alla società in questione è stato garantito l’uso nella mattinata, fino alle 13:30, e nel pomeriggio, subito dopo le ore 18.00.

L’Amministrazione ricorda a tutta la Città di aver investito circa 2 milioni di euro per i lavori allo Stadio, ultimandoli in tempi record, nell’interesse cittadino. In conclusione, alla luce di quanto detto, il Comune prende le distanze da quanto comunicato dalla società”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author