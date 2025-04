Team Altamura, Grammatica: “Di Donato è importante per il nostro progetto”

Il direttore sportivo del Team Altamura, Andrea Grammatica, racconta al Corriere dello Sport il percorso della sua squadra in una stagione ormai giunta al termine.

Verso il finale di stagione con fiducia

«Arriviamo agli ultimi 90 minuti della stagione con una bella vittoria casalinga che ci dà forza, la consapevolezza di essere solidi. Nelle trasferte di Messina e Trapani non eravamo stati all’altezza e con il Cerignola volevamo riscattarci con dei contenuti e col sorriso, in una partita molto sentita».

L’obiettivo: chiudere con determinazione

«L’obiettivo è quello di ripetere la partita fatta con il Cerignola – ammette Grammatica – vogliamo chiudere bene la stagione. Ci immergeremo, anche mentalmente, in un palcoscenico importante: sarà una grande spinta da festeggiare in modo forte se faremo altri tre punti. Dovremo essere all’altezza della situazione: vogliamo chiudere bene, non ricercare alibi e dare continuità anche a livello di motivazioni. Questo per far sì che la stagione venga interpretata con il giusto spirito e che tutti ci diano il massimo».

Futuro condiviso con Di Donato

«Il mister vorrebbe prolungare il rapporto e io lo ritengo un aspetto su cui stringere già in fase di programmazione. Il mister è un valore aggiunto: il lavoro che fa non può essere quello di un semplice allenatore. Di tutte le parti, allenatore, staff e rosa, l’Altamura non si è mai snaturata e ora che lo vedrà ancora giocare in Serie C».

