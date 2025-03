Team Altamura, Giuseppe Simone verso il rinnovo

Rinnovo in vista per l’attaccante dell’Altamura Giuseppe Simone. Secondo quanto appreso da Antenna Sud il calciatore classe 2004 è pronto a firmare il prolungamento fino al 2027. Simone, altamurano, è cresciuto nelle giovanili di Bari, Roma, Lecce e Monopoli per poi approdare al Taranto nella scorsa stagione. Da tempo il club murgiano sta lavorando sui rinnovi a dimostrazione di come stia strutturando un progetto importante per il futuro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author