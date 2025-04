Team Altamura, Esposito: “Serve forza per chiudere bene il campionato”

Dopo il ko per 2-0 rimediato a Trapani, è Andrea Esposito – vice di Daniele Di Donato, assente in panchina – a commentare la disfatta siciliana:

“È stata una gara dai due volti. Nel primo tempo l’abbiamo affrontata con un buon atteggiamento, ma l’episodio del rigore ha cambiato completamente l’inerzia della partita.”

Non si cercano giustificazioni, solo autocritica e voglia di reagire: “Ci assumiamo le nostre responsabilità. Si poteva e si doveva fare di più. Ora dobbiamo trovare le energie giuste per concludere al meglio questo campionato.”

Il secondo tempo è stato, a detta del protagonista, completamente diverso: “Siamo rientrati in campo con il vento contro, ma questo non può essere un alibi. Abbiamo subito un gol a freddo e da quel momento non siamo più riusciti a reagire, né a ritrovare il nostro gioco.”

Il messaggio finale è chiaro: “Lo ripeto, ci prendiamo le nostre responsabilità. Serve forza, carattere e determinazione per affrontare al meglio le ultime sfide della stagione.”

