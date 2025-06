Team Altamura, due mesi dopo la salvezza tutto tace: continua lo stallo

Il tempo scorre, un pizzico di preoccupazione adesso è legittima: continua la fase di stallo completo in casa Team Altamura. Sono di fatto trascorsi già più di due mesi dalla certezza della permanenza nella terza serie nazionale, ma da allora in pratica nulla si è mosso. Era il 6 aprile scorso e la squadra biancorossa, nel giorno successivo alla sconfitta casalinga contro il Picerno, celebrava la salvezza in C conquistata con ben tre giornate di anticipo. Un risultato impensabile alla vigilia che sembrava poter fare da preambolo a una primavera di programmazione in vista di una stagione, quella che ora si avvicina sempre di più, in cui provare ad alzare l’asticella.

Niente di tutto ciò, invece, sta accadendo in casa biancorossa. Chi si aspettava che, una volta superato lo step dell’iscrizione al prossimo campionato di Serie C, la società potesse buttarsi a capofitto su aspetti maggiormente legati al calcio giocato evidentemente è destinato a rimanere deluso. Come ben noto, il sodalizio murgiano è composto da diversi soci, soci che non hanno ancora trovato un accordo definitivo su quello che dovrà essere l’asset dirigenziale del futuro. Non da escludere che possa esserci qualche uscita tra loro nei prossimi giorni: i dialoghi si mantengono fitti, ma tutti pensavano a tempistiche più ristrette.

Nel frattempo non si è ancora mai parlato di budget da mettere a disposizione sul mercato, non si è ancora mai parlato chiaramente della costruzione della rosa che verrà e non si è ancora mai parlato soprattutto del capitolo allenatore: mister Di Donato è sotto contratto fino al prossimo 30 giugno, non ha più incontrato la proprietà dopo il primo dialogo di qualche mese fa nel quale era emersa una leggera distanza tra le parti e di fatto è libero di trovare altre sistemazioni, anche se fino a questo momento per lui non si sono mossi in tanti. Grammatica ha invece un contratto per i prossimi due anni, ma allo stato attuale delle cose ha le mani legate. Insomma, nessun dramma, si intenda, ma un po’ di punti interrogativi ci sono. La città attende risposte nel più breve tempo possibile.

