Team Altamura, Di Donato: “Vogliamo ringraziare i tifosi con un risultato positivo”

Nonostante gli ultimi risultati, il Team Altamura ha già ipotecato la salvezza. Obiettivo raggiunto, dunque, per gli uomini di Daniele Di Donato, il quale ha commentato così la stagione appena trascorsa alla vigilia del match con l’Audace Cerignola: “Siamo stati bravissimi a raggiungere un obiettivo importante per permettere alla città di preservare la categoria. Siamo dispiaciuti per le ultime gare, è normale che si voglia sempre vincere. Gli ultimi risultati danno fastidio perché mascherano quanto di buono fatto finora. I ragazzi meritano gli applausi per questa straordinaria stagione così come li meritano i tifosi, i quali ci hanno permesso di lavorare in un ambiente sereno e ci hanno sempre supportati. I complimenti vanno anche alla società, la quale ci ha permesso di lavorare al meglio e ha compiuto diversi sacrifici. Un plauso va anche allo staff. Gli ultimi risultati sono deludenti ma non devono offuscare il grande cammino fatto. Sarebbe bello ringraziare il nostro pubblico con un risultato positivo”.

Prossime gare: “Affronteremo le due protagoniste che si daranno battaglia fino alla fine. Speriamo che domani ci sia una bella cornice di pubblico. Cercheremo in tutti i modi di ottenere un risultato, i ragazzi sono stati spremuti tanto ma abbiamo fatto tutti la nostra parte, altrimenti non avremmo raggiunto l’obiettivo”.

Indisponibili: “Domani tornerà Sabbatani in panchina, abbiamo diversi giocatori che non possono essere utilizzati ma ci saranno diversi ragazzi che ci hanno dato una grande mano quest’anno, tra cui cinque giocatori della Primavera. Per Dipinto, Ganfornina e Leonetti la stagione è finita”.

Esordio per Spina?: “Alberto è stato molto importante in questa stagione. In una rosa, anche chi non gioca è importante perché permette agli altri di allenarsi al massimo”.

Audace Cerignola: “È normale che il Cerignola provi a vincere tutte e due le gare. Sarà un match aperto, ogni partita ha le sue difficoltà. Gli ofantini verranno per battagliare sperando in un passo falso dell’Avellino”.

