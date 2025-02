Team Altamura, Di Donato: “Restiamo con i piedi per terra”

Il Team Altamura è una delle squadre più in forma del Girone C di Serie C. I biancorossi, infatti, sono reduci da cinque risultati utili consecutivi. Un filotto che il tecnico Daniele Di Donato si augura di alimentare nel prossimo match contro il Giugliano, in programma oggi pomeriggio alle 17:30: “Non dovremo avere un atteggiamento passivo. Affronteremo una squadra forte, rafforzata da elementi importanti come Del Sole e Nepi. Sarà una sfida da affrontare a viso aperto, con la giusta intensità. Dovremo essere bravi sulle seconde palle e cattivi nel sfruttare le occasioni”.

Gara d’andata: “All’andata disputammo una buona gara, ci credemmo fino alla fine e riuscimmo a ribaltarla nei minuti finali. Affrontammo un Giugliano reduce da risucltati importanti e capimmo che giocando in una certa maniera ci saremmo tolti delle soddisfazioni. Da lì partì la nostra rincorsa”.

Playoff: “Non dobbiamo fare voli pindarici. Dobbiamo continuare a fare bene perché ogni settimana è un esame. Serve equilibrio, il girone di ritorno è sempre un campionato diverso. Il nostro obiettivo è raggiungere la quota salvezza e se fossimo bravi a raggiungerla presto potremmo vedere un altro obiettivo. Dobbiamo restare con i piedi per terra”.

Mercato: “Abbiamo fatto ciò che dovevamo fare, la società è stata attenta. Abbiamo toccato dei punti che mancavano in quel momento, mi ritengo soddisfatto perché lo zoccolo duro è rimasto e abbiamo la forza per affrontare la seconda parte di stagione”.

Palermo e Dipinto: “Sono con noi da un paio di settimane ma dobbiamo centellinarli per non farli ricadere in nuovi infortuni. Sono a disposizione”.

Infermeria: “L’infermeria si sta svuotando e sono contento dei giocatori che avrò domani a disposizione”.

