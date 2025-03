Altamura, Di Donato: “Potenza ci ha messo in difficoltà nel primo tempo”

La Team Altamura perde 3-1 contro il Potenza. Al termine della gara, mister Daniele Di Donato analizza la partita della squadra biancorossa:

ANALISI DELLA GARA: “Nel primo tempo non siamo scesi in campo. Abbiamo subito tutto dal Potenza, non siamo stati aggressivi e abbiamo avuto paura. Ci siamo disuniti e poi, su alcune circostanze come il primo e il secondo gol, dovevamo fare meglio, essendo più incisivi e determinati nelle seconde palle e nei contrasti. Ci siamo fatti sopraffare dai giocatori del Potenza, che è un’ottima squadra. Se lasci occasioni del genere a gente come Caturano, nove volte su dieci subisci gol, e così è stato. Nel secondo tempo è uscita fuori la nostra reazione: abbiamo giocato meglio e siamo riusciti anche a segnare, ma ormai la partita era compromessa. Forse ci è mancata la giusta lucidità, considerando che questa è la nostra terza partita in una settimana molto dispendiosa. Adesso ci rimbocchiamo le maniche, abbiamo il turno di riposo per cercare di recuperare il più possibile e affrontare il finale di stagione nel migliore dei modi.”

SOLO DUE SCONFITTE NEL 2025: “Veniamo da un percorso importante, sappiamo da dove siamo partiti e non è questa partita che deve farci dimenticare il lavoro positivo che abbiamo fatto finora. È normale che ci tenessimo a fare meglio, ma è anche vero che oggi avevamo di fronte un Potenza davvero in forma, con giocatori importanti. Non è stato il solito Altamura, ma mettiamo una pietra sopra e cercheremo di fare meglio nel prossimo turno.”

