Team Altamura, Di Donato: “Giocheremo a viso aperto”

La Team Altamura si prepara per la trasferta di Biella contro la Juventus Next Gen. Di questo e altro, commenta Daniele Di Donato nella conferenza stampa pre-partita.

JUVENTUS NEXT GEN: “È una trasferta lunga, ma fa parte del nostro lavoro. Affronteremo una squadra forte che ha saputo emergere con grande determinazione in questa seconda parte di stagione, ma non ne avevamo dubbi. La Juventus Next Gen è una compagine formata da giocatori di alta qualità e personalità; bastava poco per far sì che ottenessero il campionato che meritano. Mister Brambilla è uno dei tecnici più preparati e sa come lavorare con i giovani, dimostrando l’ottimo lavoro che sta svolgendo.”

PROSPETTIVE SULLA PROSSIMA GARA: “Sarà una partita difficile. Dovremo affrontare la Juventus Next Gen con la giusta attenzione, perché sono forti in tutti i reparti. Cercheremo di giocare a viso aperto, non ci piace difendere. Andremo a Biella con l’obiettivo di ottenere quei punti che ci permettano di avvicinarci all’obiettivo salvezza. Mi aspetto una bella battaglia.”

CAMMINO DELL’ALTAMURA IN QUESTO CAMPIONATO: “Il nostro cammino è sicuramente positivo. Dobbiamo ricordare da dove siamo partiti e dove siamo arrivati oggi. È normale che ci sia ancora da migliorare in alcuni dettagli, ma siamo sulla buona strada e penso che il campionato che stiamo facendo sia importante.”

ASPETTATIVE SUGLI ATTACCANTI: “È un peccato, perché ci capita di creare molte occasioni da gol senza riuscire a concretizzarle. È tutto parte di un processo di crescita: i ragazzi sono giovani e hanno bisogno di sbagliare per comprendere certe situazioni. Non mi aspetto i gol solo dalle punte, ma un po’ da tutti, perché alla fine anche i difensori e i centrocampisti possono segnare.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author