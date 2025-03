Team Altamura, Di Donato esulta: “Vittoria che vale una stagione”

Con una prova di maturità e coraggio, il Team Altamura batte 2-0 la Casertana. Un successo commentato così da Daniele Di Donato, tecnico dei pugliesi, ai microfoni di Antenna Sud: “Forse questa vittoria vale una stagione. Sapevamo di affrontare una squadra forte e che non potevamo sbagliare. Come detto ieri, questa gara valeva quasi la salvezza. I ragazzi sono stati splendidi a disputare questa partita tre giorni dalla grande impresa di Biella e i complimenti vanno tutti a loro. Questo successo vorrei dedicarlo al mio staff che mi supporta e mi aiuta molto. Abbiamo giocato contro una squadra forte, con giocatori come Ciano, Carretta, Vano e Kallon. Questo la dice lunga sulla prestazione e sulla vittoria. La salvezza si sta avvicinando, ormai manca solo l’aritmetica. I playoff? Dobbiamo cercare di ottenere quanti più punti possibili prima di tirare le somme. L’espulsione di Silletti? L’errore è stato mio, dovevo effettuare subito il cambio e ho sbagliato ad attendere”.

