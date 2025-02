Team Altamura, Di Donato: “Dobbiamo fare la partita perfetta contro un Catania costruito per vincere”

Il Team Altamura si prepara ad affrontare una delle sfide più difficili della stagione: il Catania. In conferenza stampa, mister Daniele Di Donato ha parlato con decisione e spirito positivo del momento della sua squadra, del pareggio contro il Monopoli e delle difficoltà che attendono i suoi ragazzi contro un avversario costruito per vincere il campionato.

Sul pareggio con il Monopoli:

“Abbiamo reagito bene, i ragazzi hanno fatto una buona gara. Se non fosse stato per qualche decisione discutibile, saremmo tornati con una vittoria. Ho detto ai ragazzi che avevamo due strade: il lamento o trasformare l’energia negativa in positiva. Abbiamo scelto la seconda. In ogni situazione bisogna andare oltre i propri limiti, e questa è la nostra mentalità. Ora ci aspetta una squadra forte, costruita per vincere il campionato, che verrà qui a lottare. Dobbiamo essere perfetti, non possiamo sbagliare atteggiamenti e dobbiamo sbagliare il meno possibile”.

Confronto con la gara di andata:

“Dopo quel match abbiamo capito come dovevamo comportarci in campo. Non che venissero meno le prestazioni, ma i risultati erano altalenanti. Da allora il cammino è stato ultrapositivo, dobbiamo continuare su questa strada”.

Sulle condizioni di Franco e Sadiqi:

“Franco ha avuto la febbre, ma si è allenato oggi ed è disponibile per domani. Vedremo se giocherà. Purtroppo, Sadiqi ha avuto una ricaduta nel suo infortunio ed è fermo da domenica, quindi non sarà a disposizione. Però ho la fortuna di avere una rosa importante e so che chiunque entrerà in campo darà il massimo”.

Sul modulo e la preparazione per il Catania:

“Valuteremo domani la strategia migliore. Abbiamo lavorato su varie situazioni per individuare i punti deboli del Catania, ma devo dire che sono una squadra con davvero pochi punti deboli. Metterò in campo la formazione che, secondo me, mi darà più garanzie”.

Sul suo passato al Palermo:

“Affrontare il Catania ha sempre un sapore particolare per me, dato che ho giocato tanti derby. È una partita speciale, per me è importante fare risultato per l’Altamura e per i tifosi, che meritano di vivere questo palcoscenico con una vittoria”.

Obiettivo della partita:

“La prossima partita è l’unica a cui penso, concentrato sul Catania. L’obiettivo è portare a casa il bottino pieno. Sappiamo che sarà una gara difficile, il Catania è composto da giocatori di grande qualità, ma dobbiamo fare la nostra miglior partita della stagione”.

Le assenze e le sfide da affrontare:

“Mancheranno Sabbatani, che rientrerà a breve, Sadiqi, fermo per infortunio, e avremo anche Silleti e Bumbu squalificati. Bumbu, inoltre, perderà un mese di gioco a causa di una distorsione. Nonostante queste assenze, abbiamo una rosa che può dare molto, e sono fiducioso”.

Sul sostegno della tifoseria e l’importanza della società:

“Domenica alle 15:00 ci aspetta un calcio bellissimo. È un peccato che ci siano solo 300 tagliandi disponibili. Avere una società sana come la nostra deve essere premiato, è un punto di forza che ci dà ancora più motivazione”.

