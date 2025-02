Team Altamura, Di Donato carica la squadra: “A Monopoli per fare la nostra gara”

L’Altamura si prepara alla sfida contro il Monopoli con la consapevolezza di dover ripartire dopo il passo falso di Giugliano. Alla vigilia del match, l’allenatore Daniele Di Donato ha parlato in conferenza stampa sottolineando l’importanza della gara e il percorso della squadra.

“Abbiamo lavorato bene, vogliamo riscattarci”, ha dichiarato il tecnico biancorosso. “Sappiamo di affrontare una squadra che sta facendo un grande campionato, ma il nostro obiettivo resta la salvezza. Dobbiamo raggiungere il prima possibile questo traguardo e ogni punto sarà fondamentale fino alla fine della stagione”.

Sul piano tattico, Di Donato ha evidenziato la necessità di mantenere alta l’attenzione: “Non esistono partite già scritte, ogni gara è da giocare con la giusta cattiveria e fame. Dobbiamo essere pronti a sfruttare ogni occasione e punire l’avversario appena possibile“.

Per quanto riguarda la situazione degli infortunati, il tecnico ha confermato il recupero di Dipinto e Leonetti: “Sono arruolabili, domani decideremo se saranno della partita. Dipinto si allena da settimane e prima dell’infortunio stava facendo benissimo, deve solo ritrovare il ritmo“.

Le assenze a centrocampo si fanno sentire: “Abbiamo diverse defezioni con le squalifiche di Ganfornina e D’Amico, oltre all’infortunio di Andreoli. Franco è rientrato, si sta allenando con noi e potrebbe entrare a gara in corso“.

Infine, Di Donato ha analizzato l’avversario: “Il Monopoli ha giocatori importanti che possono far gol in qualsiasi momento. L’atteggiamento farà la differenza: dobbiamo avere fame e non lasciare nulla al caso“.

