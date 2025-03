Team Altamura, Di Donato: “Con la Casertana una gara da non sbagliare”

Alla vigilia del match infrasettimanale contro la Casertana, l’allenatore del Team Altamura, Daniele Di Donato, ha parlato in conferenza stampa, analizzando la vittoria contro la Juventus Next Gen e l’importanza della prossima sfida.

Sulla vittoria contro la Juventus Next Gen:

“Era importante tornare a vincere, farlo in quel modo, con un pizzico di fortuna, ci dà più spinta ed entusiasmo per affrontare una partita delicata contro la Casertana. I ragazzi hanno fatto una grande prestazione contro una delle squadre più attrezzate del girone, nonostante la classifica dica altro. Bisognava uscire indenni, così è stato, e ci prendiamo questi 3 punti che ci permettono di avvicinarci ulteriormente al nostro obiettivo”.

Sul prossimo impegno:

“Il calcio ti porta ogni settimana ad avere un esame. Una volta che la partita finisce, va subito nel dimenticatoio e bisogna pensare alla prossima. Con la Casertana ci sarà una partita da non sbagliare, conosciamo la loro forza, dispone di ottimi giocatori e dobbiamo recuperare più energie possibili. Dobbiamo viaggiare sulle ali dell’entusiasmo e cercare di fare risultato anche mercoledì”.

Sulla Casertana:

“È strano che si trovi in questa situazione. È composta da grandi giocatori, alcuni di categoria superiore. Sarà una battaglia, dovremo curare ogni dettaglio e stare attenti ai particolari. Noi dobbiamo essere sereni e fare la nostra gara senza pensare alla classifica. La nostra squadra è composta da ragazzi giovani che si affacciano per la prima volta al professionismo, non deve pesare l’importanza della partita. Dobbiamo essere consapevoli di dover fare risultato per noi stessi, ma senza subire la pressione del match”.

Sul finale di stagione:

“Il girone di ritorno è sempre più complicato, mi auguro che la vittoria con la Juventus sia di buon auspicio. È normale che ci teniamo a fare più punti possibili e a raggiungere quanto prima la salvezza. La partita con la Casertana non vogliamo sbagliarla, soprattutto per regalare una vittoria importante ai nostri tifosi che ci seguono sempre. So che a Torino sono venuti tanti altamurani e li ringrazio. Mercoledì i ragazzi hanno bisogno di ancora più sostegno perché dobbiamo mettere un mattoncino importante per tutti. Una vittoria contro la Casertana potrebbe essere determinante”.

Sulle condizioni della squadra:

“I ragazzi stanno bene, dopo una vittoria si è sempre più euforici e felici. È stata una partita molto dispendiosa e abbiamo un’altra sfida dopo due giorni. Il recupero, in questi casi, diventa più importante dell’allenamento”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author