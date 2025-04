Team Altamura, Di Donato: “Abbiamo fatto un grande campionato fino ad ora”

L’Altamura si prepara ad affrontare la fase finale della stagione, nonostante le difficoltà delle ultime settimane. Il tecnico Daniele Di Donato ha fatto il punto della situazione, sottolineando il percorso positivo della squadra e gli ostacoli incontrati nel recente periodo.

“Dispiace quando si perde, ma bisogna fare i conti con la realtà”, ha dichiarato. “Abbiamo disputato un campionato importante, con una crescita notevole rispetto all’inizio. Ora stiamo attraversando un periodo complicato a causa dell’intensità delle gare e delle difficoltà nel recuperare alcuni giocatori. Abbiamo avuto tanti infortunati e alcuni elementi come Vito, Leonetti e Silletti si stanno allenando con il contagocce, ma nonostante le difficoltà stanno dando tutto per la squadra. Era normale pagare questa situazione, ma vogliamo raccogliere il massimo nelle partite rimanenti”.

Playoff e futuro: nessun limite per l’Altamura

La corsa ai playoff resta un obiettivo concreto, con il tecnico che non nasconde l’ambizione della squadra. “Guardiamo la classifica e analizziamo tutte le partite, non solo le nostre. Siamo ambiziosi e non ci poniamo limiti. Il 27 aprile tireremo le somme e vedremo dove saremo arrivati”.

Sul proprio futuro, ha chiarito: “Il mio obiettivo è chiudere al meglio questa stagione, poi vedremo. Mi piacerebbe continuare questa esperienza, è stata una grande opportunità per me. Con la società stiamo parlando, ma senza fretta. Se ci sarà la volontà di entrambe le parti, non ci saranno problemi”.

Sulle scelte e le condizioni della squadra

Tra i temi trattati, anche la crescita di Onofrietti e il ritorno di Rolando. “Vincenzo è un ragazzo che deve crescere e adattarsi, non dimentichiamo che è molto giovane. Può darci una grossa mano, ma domani Rolando sarà della partita”.

Infine, un focus sulla condizione della squadra: “I ragazzi stanno rispondendo bene, hanno dato tantissimo fino ad ora. Magari nelle ultime due uscite siamo stati meno brillanti, ma dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali. Se potessi vincerei sempre, ma i ragazzi vivono emozioni e situazioni che a volte incidono sui risultati”.

Assenze e recuperi in vista del prossimo impegno

Sul fronte assenze, il tecnico ha confermato: “Sabbatani è squalificato, Mane non ci sarà. Abbiamo però recuperato Sadiki, che torna a tutti gli effetti, così come Andreoli. Speriamo che possano darci una mano fino alla fine”.

