Team Altamura, Di Donato: “Avellino banco di prova importante per tutti”

Il campionato del Team Altamura si concluderà ad Avellino. Domani, infatti, i biancorossi affronteranno i campioni del Girone C di Serie C nell’ultimo match della stagione. Una stagione commentata così dal tecnico dei pugliesi, Daniele Di Donato, alla vigilia della sfida con gli irpini: “Il bilancio di gennaio, come già detto dal direttore, è positivo e questo è importante. Abbiamo rispettato il minutaggio e ci siamo salvati dopo il match con la Casertana, con sette giornate di anticipo. I punti sul campo sono 44, veramente tanti per una neopromossa. Abbiamo valorizzato il patrimonio dei giocatori, hanno esordito ben 11 giocatori in questa categoria. Questo valorizza maggiormente la stagione disputata”.

Ringraziamenti: “Devo ringraziare la società che, nonostante l’esigente esborso economico, non ci ha mai fatto mancare nulla e ci ha permesso di lavorare serenamente, accogliendo ogni nostra richiesta. Complimenti ai tifosi, i quali ci hanno sempre sostenuti e aiutati. Un grande ringraziamento va anche a chi lavora dietro le quinte, dai magazzinieri ai massaggiatori, e a chi ci ha permesso di tornare nel nostro stadio. Grazie anche al mio staff per aver lavorato con dedizione e ai ragazzi, la cui crescita individuale ha permesso all’Altamura di continuare a giocare in Serie C nella prossima stagione”.

Avellino: “L’Avellino è stato costruito per un altro tipo di campionato e alla fine i valori emergono. Ha speso tanto, ha giocatori importanti per la categoria. La società ha compiuto sacrifici enormi in questi anni ed è giusto che raccolga i frutti del lavoro. Ci sarà il sold out ad Avellino e quella dovrà essere l’ambizione di tutti noi. Sarà essere bello confrontarsi con la squadra che ha vinto il campionato”.

La prossima stagione: “Non abbiamo ancora parlato di nulla, in questo momento siamo stanchi. Abbiamo bisogno di staccare un po’ la spina. Abbiamo raggiunto un obiettivo importante, ora è il momento di rilassarsi un po’”.

Conferma di Spina e possibili esordi: “Domani sarà un banco di prova importante per tutti. Sarà una festa per l’Avellino ma vogliamo chiudere in bellezza. Alberto (Spina, ndr) ha dimostrato di poterci stare in questa categoria, è un ragazzo positivo e ha raccolto quanto meritato. Domani sicuramente ci sarà qualche altro esordio”.

