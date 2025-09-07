Team Altamura, Mangia: “Mi complimento con i ragazzi. E’ difficile fare più di così”

Il Team Altamura trova la sua prima vittoria stagionale contro la Cavese. I biancorossi sono riusciti a trovare i primi tre punti in campionato nei minuti finali grazie alla rete di Curcio al 97′. Devis Mangia si è espresso così ai microfoni di Antenna Sud nel post-match: “Faccio i complimenti ai ragazzi per il loro atteggiamento spettacolare per tutta la gara. Nel primo tempo molto bene, abbiamo creato e giocato. Abbiamo concesso anche qualche cosa, ma è normale in questo momento della stagione. Nel secondo tempo c’è stato da soffrire, loro hanno fatto dei cambi che hanno aumentato la loro qualità offensivo e dovuto aspettare un po’ a fare delle sostituzioni perché in alcune posizioni siamo un po’ corti e ci ha condizionato. Fare più di così, in queste condizioni, è difficile. I ragazzi si meritano questo, lavorano molto in settimana. Qualcuno forse dovrebbe avere più pazienza nelle valutazioni. Ci vuole un po’ di tempo per creare, costruire qualcosa. Oggi ho dovuto mettere nel secondo tempo anche qualche giocatore fuori ruolo. Si fa di necessità virtù e ringrazio ancora la disponibilità dei ragazzi che sono stati encomiabili”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author