Team Altamura, dalla Primavera della Lazio arriva Matteo Zazza

Giornata di annunci in casa Team Altamura. Dopo l’ufficialità di Marco Nazzaro, il team biancorosso ha comunicato l’arrivo di Matteo Zazza, difensore centrale classe 2005 proveniente dalla Primavera della Lazio. Zazza ha sottoscritto un biennale con il club pugliese, come si legge nel comunicato:

“Ennesimo colpo di mercato del Team Altamura che si è assicurato le prestazioni del promettente difensore Matteo Zazza per il Campionato 2025/26 di Serie C.

Zazza, classe 2005, proviene dalla Lazio Primavera ed ha firmato con la Società Altamurana un contratto biennale fino al 30/06/2027 con opzione di rinnovo per il terzo anno.

La Società altamurana lo ha fortemente voluto in biancorosso per le sue caratteristiche e può essere utilizzato sia da braccetto dx nella difesa a 3 che da Terzino di fascia, nella scorsa stagione è stato convocato anche in prima squadra assieme a Nazzaro da Mister Baroni.

Da oggi Zazza è a disposizione del nostro tecnico Devis Mangia.

𝗕𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝘁𝗼 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼… 𝗕𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝘁𝗼 𝗡𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗟𝗲𝗼𝗻𝗲 !!!”

