1 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Devis Mangia allenatore Altamura

Team Altamura-Crotone, le pagelle: si salva solo Spina, male la difesa

Antonio Bellacicco 1 Settembre 2025
centered image

Un pomeriggio da dimenticare, nel risultato e nella prestazione: seconda sconfitta in altrettante partite di campionato per il Team Altamura di mister Mangia, superato nettamente dal Crotone. 0-4 il finale al D’Angelo ed esordio tra le mura amiche negativo per la truppa murgiana.

Di seguito, le pagelle dei calciatori biancorossi scesi in campo:

Il migliore

Spina 6.5 – Si salva soltanto lui in pratica: subisce quattro gol, ma ne evita altrettanti con più di un intervento importante.

Il peggiore

Mbaye 4.5 – Si propone poco e male e va in affanno sulla destra di fronte a un super Maggio, il migliore tra i rossoblù.

Gli altri:

Zazza 5 – Voto negativo da condividere con tutto il reparto difensivo, messo alle corde dal forte attacco del Crotone.

Poli 4.5 – Lecito attendersi qualcosa in più da uno con la sua esperienza: crolla anche lui al cospetto di Murano e Gomez.

Silletti 4.5 – In difficoltà per tutta la gara, al pari del resto dei compagni di retroguardia.

Grande 5 – Gli manca la consueta vivacità. Schierato da mezzala, non riesce a incidere.

Crimi 5.5 – La squadra non gira fin da subito e anche lui ne paga le conseguenze. Sfortunato, lascia il campo per infortunio nel primo tempo.

Lepore 5 – Entra al posto di Crimi nella prima frazione. Grave lo svarione che per poco non regala il 5-0 al Crotone, ha sul destro nel finale la chance del gol della bandiera ma la sfera finisce a lato.

Dipinto 5 – Non si vede praticamente mai.

Curcio 5.5 – Si accende a fiammate, ci prova quantomeno un po’ di più rispetto agli altri. Troppo poco, però, per uno con le sue qualità.

Rosafio 5 – Schierato nel tandem offensivo al fianco di Curcio, non si rende mai pericoloso.

Mangia 4.5 – Il Crotone è superiore, ma questo non basta a giustificare l’atteggiamento dimesso della sua squadra che in pratica resta negli spogliatoi. Netto passo indietro rispetto a Caserta.

About Author

Antonio Bellacicco

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Eccellenza Basilicata, ecco la prima giornata del campionato

1 Settembre 2025 Roberto Chito

Monopoli, saluta Sylla: è del Foggia

1 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Bari, il mercato in entrata si chiude col ritorno di Maggiore

1 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Foggia, dal Modena arrivano Oliva e Olivieri

1 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

Lecce, ufficiale la cessione di Oudin al Catanzaro

1 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

Casarano, sondaggio per Bellomo del Bari

1 Settembre 2025 Christian Cesario

potrebbe interessarti anche

Eccellenza Basilicata, ecco la prima giornata del campionato

1 Settembre 2025 Roberto Chito

Monopoli, saluta Sylla: è del Foggia

1 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Bari, il mercato in entrata si chiude col ritorno di Maggiore

1 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Foggia, dal Modena arrivano Oliva e Olivieri

1 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri