Team Altamura-Crotone, le pagelle: si salva solo Spina, male la difesa

Un pomeriggio da dimenticare, nel risultato e nella prestazione: seconda sconfitta in altrettante partite di campionato per il Team Altamura di mister Mangia, superato nettamente dal Crotone. 0-4 il finale al D’Angelo ed esordio tra le mura amiche negativo per la truppa murgiana.
Di seguito, le pagelle dei calciatori biancorossi scesi in campo:
Il migliore
Spina 6.5 – Si salva soltanto lui in pratica: subisce quattro gol, ma ne evita altrettanti con più di un intervento importante.
Il peggiore
Mbaye 4.5 – Si propone poco e male e va in affanno sulla destra di fronte a un super Maggio, il migliore tra i rossoblù.
Gli altri:
Zazza 5 – Voto negativo da condividere con tutto il reparto difensivo, messo alle corde dal forte attacco del Crotone.
Poli 4.5 – Lecito attendersi qualcosa in più da uno con la sua esperienza: crolla anche lui al cospetto di Murano e Gomez.
Silletti 4.5 – In difficoltà per tutta la gara, al pari del resto dei compagni di retroguardia.
Grande 5 – Gli manca la consueta vivacità. Schierato da mezzala, non riesce a incidere.
Crimi 5.5 – La squadra non gira fin da subito e anche lui ne paga le conseguenze. Sfortunato, lascia il campo per infortunio nel primo tempo.
Lepore 5 – Entra al posto di Crimi nella prima frazione. Grave lo svarione che per poco non regala il 5-0 al Crotone, ha sul destro nel finale la chance del gol della bandiera ma la sfera finisce a lato.
Dipinto 5 – Non si vede praticamente mai.
Curcio 5.5 – Si accende a fiammate, ci prova quantomeno un po’ di più rispetto agli altri. Troppo poco, però, per uno con le sue qualità.
Rosafio 5 – Schierato nel tandem offensivo al fianco di Curcio, non si rende mai pericoloso.
Mangia 4.5 – Il Crotone è superiore, ma questo non basta a giustificare l’atteggiamento dimesso della sua squadra che in pratica resta negli spogliatoi. Netto passo indietro rispetto a Caserta.
