Team Altamura, contro il Latina sfida speciale per Di Donato

Adesso la spallata decisiva verso la salvezza, adesso i tre punti che potrebbero mettere in cassaforte l’unico vero obiettivo stagionale regalando un finale di stagione da vivere a cuor leggero: è un Team Altamura carico di determinazione quello che nel pomeriggio di sabato affronterà al D’Angelo il Latina di mister Boscaglia, avversario diretto nella corsa alla salvezza e formazione attualmente ferma in quint’ultima posizione, quattro lunghezze più indietro rispetto ai murgiani, in attesa degli ormai probabili stravolgimenti di classifica successivi alle definizioni delle situazioni di Turris e Taranto.

Una sfida dal sapore speciale per Daniele Di Donato, tecnico che in terra laziale ha lasciato una bella fetta di cuore: due stagioni e mezzo trascorse sulla panchina nerazzurra, due belle salvezze conquistate prima dell’esonero di poco più di un anno fa, nel gennaio del 2024, successivo a un periodo di grande difficoltà. Un esito spiacevole che però non ha di certo cancellato l’ottimo percorso svolto insieme, in una società che con lui alla guida della prima squadra si affacciava al ritorno tra i professionisti dopo quattro anni di dilettantismo.

Ricordi che tra poche ore, però, andranno necessariamente messi da parte: in palio, come detto, ci sono punti pesanti e forse determinanti per la permanenza tra i professionisti. Per la circostanza Di Donato non dovrebbe rivoluzionare particolarmente lo schieramento iniziale visto nello scorso weekend contro il Catania: sarà ancora una volta 4-3-3 con Rolando e Leonetti confermati sulle corsie laterali e con ballottaggio al centro tra Simone e Palermo.

