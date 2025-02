Team Altamura, con il Catania un pareggio double face

Un pareggio dal sapore agrodolce, per certi versi simile a quello conquistato nel weekend precedente in trasferta nel derby di Monopoli. Il Team Altamura, a mente lucida, deve scegliere se guardare il bicchiere mezzo pieno o quello mezzo vuoto nell’analisi dell’1-1 raccolto domenica tra le mura amiche contro l’ambizioso Catania di Toscano.

I lati positivi, di certo, non mancano: la truppa di Di Donato ha fermato ancora una volta una big del Girone C di Serie C, confermando ulteriormente il suo status da ‘ammazzagrandi’; in aggiunta a ciò, i biancorossi hanno compiuto un altro piccolo passettino verso l’unico vero obiettivo stagionale, quello della salvezza, traguardo che ben si confà a una compagine neopromossa come quella murgiana. Impossibile, allo stesso tempo, non considerare alcuni però: esattamente come capitato contro il Gabbiano, anche al cospetto degli etnei Dipinto e compagni non sono stati in grado di conservare la situazione di vantaggio. Un vero peccato, soprattutto se si considerano – a proposito di aspetti su cui lavorare – le tante occasioni non sfruttate tra prima e seconda frazione.

Spunti utili per trarre dei margini di miglioramento in vista del rush finale di stagione e, in particolar modo, del prossimo delicato e decisivo appuntamento interno di campionato contro il Latina, sfida dal sapore speciale per Di Donato, tecnico che in nerazzurro ha lasciato un pezzo di cuore. Emozioni particolari che nel suo animo si mischieranno a una consapevolezza forte: battere il proprio passato potrebbe voler dire ipotecare la permanenza tra i professionisti.

