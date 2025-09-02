Team Altamura, chiusura di mercato senza novità. Poco da salvare dopo il Crotone

Una chiusura di mercato senza botti o particolari sorprese, tutto quello che magari ci si poteva attendere dopo la domenica da dimenticare appena mandata in archivio: nessuna novità dall’ultimo giorno di sessione estiva per il Team Altamura di mister Mangia che almeno per il momento dunque, a meno di colpi dalla lista degli svincolati, sceglie di rimanere così com’è. L’estate del 2025 in casa murgiana verrà ricordata come quella della completa rivoluzione: via quasi tutti gli eroi della bella e convincente salvezza conquistata nella scorsa stagione, dal ds Grammatica al tecnico Di Donato, passando per tre quarti della rosa dei calciatori, dentro un mix tra giovanissimi alle prime esperienze e over che, per momento di carriera, somigliano comunque tanto ad autentiche scommesse. Una linea netta intrapresa dopo la lunga fase di stallo che ha poi portato a tutta una serie di fuoriuscite che hanno modificato di non poco l’assetto societario.

I primi risultati non sembrano particolarmente incoraggianti. Se contro il Casarano in Coppa Italia di Serie C e contro la Casertana all’esordio in campionato erano arrivate delle sconfitte tutto sommato di misura accompagnate da tracce di prestazioni decenti, contro il Crotone domenica il passo falso è stato ben più pesante: 0-4 nella prima tra le mura amiche del D’Angelo e la sensazione di un risultato addirittura più leggero di quello che avrebbe potuto essere con un pizzico di cinismo in più da parte dei calabresi. L’avversario era tra i più forti del raggruppamento, ma questo non è sufficiente a giustificare l’atteggiamento esibito dalla formazione biancorossa, parsa fuori dalla partita fin da subito, mentalmente ancor più che tecnicamente. Enorme il lavoro che in questa settimana attende Mangia, chiamato a tirar su l’umore dei suoi ragazzi in vista del già delicato e fondamentale appuntamento del prossimo weekend, dello scontro diretto con la Cavese, in programma nuovamente al D’Angelo. Obiettivo ripartire dagli applausi di incoraggiamento arrivati dagli spalti domenica, nonostante il risultato negativo. Una dimostrazione di maturità, un segnale di attaccamento sul quale basarsi in questo momento complicato.

