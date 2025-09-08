Team Altamura-Cavese 2-1, le pagelle: super Grande, Curcio decisivo

TOP E FLOP



TOP – Grande 7.5: Entra in tutte le azioni decisive della partita: sua la traversa in avvio di gara, suo l’assist per la rete che sblocca l’incontro al tramonto della prima frazione, suo il passaggio che al 95′ libera Curcio per il gol del definitivo 2-1. Nel mezzo tante giocate di grande qualità. Partita super.

FLOP – Rosafio 5.5: Non la sua serata migliore. In avvio di ripresa si rende pericoloso, ma l’uscita precisa dell’estremo difensore avversario rovina i suoi piani. La sua partita, di fatto, finisce lì.

LE PAGELLE

Viola 6.5: Non può nulla sull’invenzione di tacco di Fella che vale il provvisorio 1-1. Provvidenziale in un paio di circostanze, tra primo e secondo tempo, con degli efficaci interventi con i piedi.

Silletti 6.5: Tiene botta al cospetto di clienti non semplici come Sorrentino, Fella e Diarrasouba. In crescita rispetto al Crotone.

Poli 6.5: Giudizio da condividere con il collega di reparto. Si esalta nel convulso finale di gara.

Nicolao 5.5: L’Altamura attacca quasi sempre dall’altro lato, dalla corsia presidiata da Grande. Si vede e si propone poco in fase offensiva, in fase difensiva fa il suo senza particolari rischi. Lecito comunque attendersi qualcosina in più.

Lepore 6: Lavoro oscuro per il tuttofare ex Lecce e Lecco. Parte mezzala di sinistra, ma spesso in fase di possesso arretra a fare il terzo di difesa. Contributo prezioso alla causa biancorossa.

Nazzaro 6.5: Niente male l’impatto di questo giovanissimo ragazzo sul mondo Altamura. Gioca con leggerezza e personalità, nel complesso promosso.

Dipinto 6.5: Sempre nel vivo dell’azione. Da un suo scambio con Grande nasce l’azione che porta al vantaggio di Simone. Imprescindibile lì al centro.

Simone 7: Sfiora il gol dell’1-0 con un bel diagonale dal limite, si rifa qualche istante dopo siglando il vantaggio murgiano con un bel destro sotto l’incrocio. L’Altamura ha bisogno di una prima punta strutturata come lui.

Curcio 7: Serata con luci e ombre, ma con un epilogo bellissimo: il destro chirurgico dal limite, a tempo quasi scaduto, che regala a Mangia tre punti pesantissimi.

SUBENTRATI



Mogentale 6: Fa il suo senza strafare in un finale di gara che, gol di Curcio a parte, è parecchio complicato.

Florio 6: Lavoro di sostanza nell’ultimo scampolo di match.

Franco S.V.

Mbaye S.V.

Allenatore: Mangia 6.5: Reinventa un Altamura più aggressivo e notevolmente più offensivo, con un difensore puro in meno e una prima punta vera al centro dell’attacco. Il risultato e la prestazione della squadra gli danno ragione.

