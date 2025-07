Team Altamura, biennale per Marco Rosafio

Innesto di qualità ed esperienza per il Team Altamura. Il club biancorosso, infatti, ha annunciato la firma di Marco Rosafio, esterno classe ’94 proveniente dal Potenza. Cresciuto nel settore giovanile del Lecce, Rosafio vanta 50 presenze in Serie B e più di 200 in Serie C, avendo vestito le maglie di Spal, Juve Stabia, Cavese, Messina e Reggiana (tra le altre). Il club pugliese ha annunciato un accordo biennale con l’esterno italo-svizzero.

