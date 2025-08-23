Team Altamura, biennale per Alessio Curcio

Colpo sulla trequarti per il Team Altamura. Con un comunicato ufficiale, infatti, il club biancorosso ha annunciato l’arrivo di Alessio Curcio. Classe 1990, Curcio ha militato nel Catanzaro, nel Vicenza, nel Foggia e nella Casertana tra le altre. Nella scorsa stagione, il calciatore campano ha militato nella Ternana, collezionando 35 presenze e mettendo a segno 6 reti. Curcio ha firmato un contratto biennale con l’Altamura.

