Team Altamura, arriva il Catania: biancorossi senza Bumbu e Silletti

Messo in archivio con un mix tra soddisfazione e rammarico il pareggio conquistato nello scorso weekend nel derby di Monopoli, il Team Altamura è focalizzato già da diverse ore sul prossimo appuntamento di campionato, altrettanto colmo di insidie. Nel pomeriggio di domenica, all’interno di un D’Angelo che continua a essere abbastanza indigesto per i biancorossi, arriverà l’ambizioso Catania di Toscano, ottavo in classifica con 39 punti all’attivo, sei in più rispetto ai murgiani, a loro volta aventi cinque lunghezze di vantaggio sulla quart’ultima posizione, quella da monitorare nella corsa alla salvezza.

Una corsa che però rischia di essere pericolosamente falsata dalle possibili esclusioni di Taranto e Turris. In attesa del verdetto definitivo della Covisoc, previsto per la prossima settimana, sono in tanti in città a domandarsi quella che sarebbe la classifica dei ragazzi di Di Donato senza considerare le partite disputate contro ionici e corallini: a Viola e compagni, di fatto, verrebbero cancellati 7 dei 33 punti fin qui racimolati, i sei ottenuti contro i pugliesi tra andata e ritorno e quello conquistato all’andata contro i campani. A quel punto i biancorossi scenderebbero in quindicesima posizione a quota 26, vedendo aumentare a otto le lunghezze di margine sulla Casertana diciassettesima, ma con una partita in meno da disputare rispetto alla stessa.

Calcoli che lasciano il tempo che trovano senza ufficialità. Tanto vale allora concentrarsi sul calcio giocato, soffermarsi sulla pericolosa sfida agli etnei, sfida in vista della quale Di Donato dovrà fare a meno degli squalificati Bumbu e Silletti, entrambi ammoniti contro il Monopoli ed entrambi precedentemente terminati in regime di diffida. Al loro posto, rispettivamente in mediana e nel terzetto difensivo, dovrebbe toccare a Franco e a Sadiki.

