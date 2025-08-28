Team Altamura, accordo con lo svincolato Franco Lepore

Team Altamura ha raggiunto un accordo di massima con lo svincolato Franco Lepore, classe 1985, ex Lecco, Monza e Lecce. Il calciatore potrebbe raggiungere la Puglia tra venerdì e sabato. L’Altamura era alla ricerca di un calciatore di esperienza.

