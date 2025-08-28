28 Agosto 2025

Team Altamura, accordo con lo svincolato Franco Lepore

Fabrizio Caianiello 28 Agosto 2025
Team Altamura ha raggiunto un accordo di massima con lo svincolato Franco Lepore, classe 1985, ex Lecco, Monza e Lecce. Il calciatore potrebbe raggiungere la Puglia tra venerdì e sabato. L’Altamura era alla ricerca di un calciatore di esperienza.

