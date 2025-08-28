Team Altamura, accordo con lo svincolato Franco Lepore

Team Altamura ha raggiunto un accordo di massima con lo svincolato Franco Lepore, classe 1985, ex Lecco, Monza e Lecce. Il calciatore potrebbe raggiungere la Puglia tra venerdì e sabato. L’Altamura era alla ricerca di un calciatore di esperienza. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Fabrizio Caianiello See author's posts Continue Reading Previous Heraclea, fatta per Schenetti: l’ex Foggia è pronto a tornare in Puglia potrebbe interessarti anche Heraclea, fatta per Schenetti: l’ex Foggia è pronto a tornare in Puglia 28 Agosto 2025 Antonio Specchio Cerignola, obiettivo Allegretto del Catania. Si riscalda l’asse con l’Avellino 28 Agosto 2025 Antonio Specchio Sorteggio Champions League: le avversarie di Inter, Juve, Napoli e Atalanta 28 Agosto 2025 Dante Sebastio Eccellenza, Taranto scatenato: ufficiale Alessandro Di Paolantonio 28 Agosto 2025 Dante Sebastio Foggia, Francesco Orlando alla Cavese 28 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello Manfredonia, Gran Nuotata del Golfo: lo sport rafforza l’identità collettiva 28 Agosto 2025 Antonella D'Avola
