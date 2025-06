Taviano, violenta rissa in discoteca: ferito un 21enne

Notte di violenza alla discoteca Vega di Taviano, dove una maxi rissa è scoppiata nelle prime ore di domenica 29 giugno, seminando il panico tra i presenti. L’episodio è avvenuto attorno alle 4:30 quando i carabinieri sono intervenuti su segnalazione degli addetti alla sicurezza del locale.

All’arrivo dei militari, il gruppo coinvolto si era già dileguato, fatta eccezione per un 21enne del posto, noto alle forze dell’ordine, che è stato trovato a terra con evidenti segni di percosse al corpo. Il giovane era cosciente e non in pericolo di vita, ma ha riportato ferite da calci e pugni ricevuti durante lo scontro.

Nel corso del sopralluogo, uno degli addetti alla sicurezza ha consegnato ai carabinieri un coltello rinvenuto sul pavimento della discoteca, presumibilmente abbandonato da uno dei partecipanti alla rissa.

Le indagini sono in corso per identificare gli altri soggetti coinvolti, chiarire la dinamica dell’aggressione e verificare l’eventuale utilizzo dell’arma da taglio durante i fatti. Il coltello è stato sequestrato per gli accertamenti tecnici del caso.

Il locale, molto frequentato soprattutto nel fine settimana, è ora al centro dell’attenzione investigativa. Al momento non sono stati presi provvedimenti restrittivi.

