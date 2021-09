Taviano | Si accascia e muore mentre effettua lavori in agriturismo

Potrebbe esserci un malore all’origine del decesso di C. F., 42enne Albanese, residente a Taviano. L’uomo stava effettuato dei lavori di manutenzione del verde presso un agriturismo di Mancaversa quando, per cause ancora tutte da accertare, è caduto a terra privo di vita. Il 118 giunto sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, la salma è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Indagano i carabinieri.