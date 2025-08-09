9 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Taviano, scontro politico per le pagine istituzionali del Comune

Gloria Roselli 9 Agosto 2025
centered image

È polemica a Taviano tra la maggioranza e l’ex governo cittadino. Argomento del dibattito le pagine social istituzionali del comune salentino.

La maggioranza del sindaco Pellegrino, infatti, eletta poco più di due mesi fa, nell’ultimo consiglio comunale ha denunciato che, all’indomani dell’elezione, le pagine Facebook e Instagram ufficiali sarebbero state sottratte all’ente dai precedenti gestori, negando alla nuova consiliatura le credenziali per l’accesso.

Ma non è tutto: la vecchia pagina Facebook dell’ente, gestita da una ex consigliera, non sarebbe stata rimossa, ma avrebbe subito un cambio di nome, da “Comune di Taviano” a “Taviano 2016-2025”. Un dettaglio non di poco conto per il primo cittadino, visto che in quegli stessi profili social vi erano anche dati sensibili, in primis messaggi privati inviati dai cittadini.

Ma il gruppo Taviano Guarda Avanti, di cui fa parte l’ex sindaco Giuseppe Tanisi, replica alle accuse: “La pagina Facebook incriminata era solo un profilo informale dell’allora maggioranza, mai reso istituzionale, – sostiene -. Al comune, dunque, non è stato sottratto nulla”.

Da qui, l’intenzione di Pellegrino di affidare la questione al parere di un legale.

Intanto, il gruppo consiliare sui social rincara la dose: staff del Sindaco e della giunta ben 10 mila euro in 6 mesi per la comunicazione.

 

 

 

 

About Author

Gloria Roselli

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Salento, turismo in affanno? Minerva: “I conti a fine stagione”

9 Agosto 2025 Gloria Roselli

Max Gazzè e Calabria Orchestra, apertura travolgente per “Bande a Sud”

9 Agosto 2025 Redazione

Tiggiano, proposta di legge “Guglielmo Minervini”: il punto

9 Agosto 2025 Gloria Roselli

Tuffo pericoloso a Porto Selvaggio: turista soccorso dalla Guardia Costiera

9 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Gallipoli, piscina comunale: consegnato cantiere e avviato iter lavori

8 Agosto 2025 Gloria Roselli

Mesagne, sperona volante e ferisce agente: galatinese in arresto

8 Agosto 2025 Gloria Roselli

potrebbe interessarti anche

UIL FPL Taranto all’attacco: “Sprechi e dubbi sulla gestione 118”

9 Agosto 2025 Dante Sebastio

Barletta, Paternicum battuto 3-0 in amichevole

9 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Gravina, Gnago: “Spero di fare bene con questa maglia”

9 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Taviano, scontro politico per le pagine istituzionali del Comune

9 Agosto 2025 Gloria Roselli