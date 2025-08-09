Taviano, scontro politico per le pagine istituzionali del Comune

È polemica a Taviano tra la maggioranza e l’ex governo cittadino. Argomento del dibattito le pagine social istituzionali del comune salentino.

La maggioranza del sindaco Pellegrino, infatti, eletta poco più di due mesi fa, nell’ultimo consiglio comunale ha denunciato che, all’indomani dell’elezione, le pagine Facebook e Instagram ufficiali sarebbero state sottratte all’ente dai precedenti gestori, negando alla nuova consiliatura le credenziali per l’accesso.

Ma non è tutto: la vecchia pagina Facebook dell’ente, gestita da una ex consigliera, non sarebbe stata rimossa, ma avrebbe subito un cambio di nome, da “Comune di Taviano” a “Taviano 2016-2025”. Un dettaglio non di poco conto per il primo cittadino, visto che in quegli stessi profili social vi erano anche dati sensibili, in primis messaggi privati inviati dai cittadini.

Ma il gruppo Taviano Guarda Avanti, di cui fa parte l’ex sindaco Giuseppe Tanisi, replica alle accuse: “La pagina Facebook incriminata era solo un profilo informale dell’allora maggioranza, mai reso istituzionale, – sostiene -. Al comune, dunque, non è stato sottratto nulla”.

Da qui, l’intenzione di Pellegrino di affidare la questione al parere di un legale.

Intanto, il gruppo consiliare sui social rincara la dose: staff del Sindaco e della giunta ben 10 mila euro in 6 mesi per la comunicazione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author