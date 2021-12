TAVIANO – Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente che si è verificato intorno alle 13.00 sulla strada statale 274 Gallipoli-Leuca, all’altezza di Taviano. Tre le autovetture coinvolte nell’incidente. Quattro i feriti: uno era volante di una Fiat Panda, padre e figlia in una Nissan e una quarta persona in una Fiat Punto. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco di Gallipoli che hanno estratto dall’abitacolo i feriti e messo in sicurezza le auto coinvolte. Fortunatamente, dicevamo, nessuno dei coinvolti versa in gravi condizioni. Sul posto, per le indagini, i carabinieri.