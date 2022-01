Taviano, scompare 43enne: attivate ricerche

TAVIANO – E’ allarme a Taviano in Salento, dove non si hanno più notizie di un uomo di 43 anni, Andrea Ferrari, allontanatosi da casa senza farvi più rientro sabato 1 gennaio. Dopo la denuncia sporta dai familiari la Prefettura di Lecce ha attivato il tavolo di coordinamento per le ricerche. L’uomo si sarebbe allontanato dal proprio comune di residenza a bordo della sua auto, una Renault Clio di colore grigio, dirigendosi verso Gallipoli dove è stato visto per l’ultima volta. Indossava dei pantaloni verde militare, un maglione nero e scarpe da ginnastica bianca. Segni particolari la barba bianca incolta.