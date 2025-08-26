Taviano, politica per cambiare la società: il libro di Sandro Frisullo

Restituire alla politica la sua importanza e il suo protagonismo come strumento di trasformazione sociale. È questo il messaggio centrale dell’ultimo libro di Sandro Frisullo dal titolo “La politica. Pensare e agire per trasformare la società”, presentato nelle scorse ore tra le antiche mura di Palazzo Marchesale a Taviano.

Un’occasione di dialogo, confronto e scambio di esperienze e riflessioni a cui hanno preso parte anche il sindaco Francesco Pellegrino, Roberto Tanisi, già presidente del Tribunale di Lecce, e Anna Grazia Maraschio, ex assessora all’Ambiente e al Territorio della Regione Puglia.

Particolarmente sentito il ricordo di Camillo Macrì, ex consigliere regionale e figura storica della sinistra tavianese e salentina, venuto a mancare nel 2024.

Un’opera che nasce da una somma di constatazioni di Frisullo, politico di lungo corso, che in passato ha ricoperto i ruoli di sindaco, consigliere provinciale e vicepresidente della Giunta regionale della Puglia. Tra queste, la consapevolezza di una distanza sempre più grande tra cittadini e politica.

Il libro punta, dunque, a offrire una bussola culturale per ritrovare la strada della partecipazione e del pensiero attivo e consapevole. L’unica soluzione, secondo l’autore, per produrre cambiamenti reali.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author