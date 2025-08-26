26 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Taviano, politica per cambiare la società: il libro di Sandro Frisullo

Gloria Roselli 26 Agosto 2025
centered image

Restituire alla politica la sua importanza e il suo protagonismo come strumento di trasformazione sociale. È questo il messaggio centrale dell’ultimo libro di Sandro Frisullo dal titolo “La politica. Pensare e agire per trasformare la società”, presentato nelle scorse ore tra le antiche mura di Palazzo Marchesale a Taviano.

Un’occasione di dialogo, confronto e scambio di esperienze e riflessioni a cui hanno preso parte anche il sindaco Francesco Pellegrino, Roberto Tanisi, già presidente del Tribunale di Lecce, e Anna Grazia Maraschio, ex assessora all’Ambiente e al Territorio della Regione Puglia.

Particolarmente sentito il ricordo di Camillo Macrì, ex consigliere regionale e figura storica della sinistra tavianese e salentina, venuto a mancare nel 2024.

Un’opera che nasce da una somma di constatazioni di Frisullo, politico di lungo corso, che in passato ha ricoperto i ruoli di sindaco, consigliere provinciale e vicepresidente della Giunta regionale della Puglia. Tra queste, la consapevolezza di una distanza sempre più grande tra cittadini e politica.

Il libro punta, dunque, a offrire una bussola culturale per ritrovare la strada della partecipazione e del pensiero attivo e consapevole. L’unica soluzione, secondo l’autore, per produrre cambiamenti reali.

About Author

Gloria Roselli

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Tricase, a pochi giorni dal trapianto attende ore in ambulanza

26 Agosto 2025 Gloria Roselli

Taviano, il pittore del paese: la strada è la sua bottega d’arte

26 Agosto 2025 Gloria Roselli

Taviano, 54enne in carcere per violenze e soprusi sulla convivente

26 Agosto 2025 Redazione

Galatina, minaccia genitori e aggredisce carabinieri: arrestato

26 Agosto 2025 Redazione

Tour salentino per Gratteri: tre tappe per il nuovo libro sulle mafie

26 Agosto 2025 Dante Sebastio

Melpignano, Notte della Taranta: “Né anema né core”

25 Agosto 2025 Gloria Roselli

potrebbe interessarti anche

Cerignola-Picerno 2-2, le pagelle: Cuppone trascinatore, Greco pasticcia. Esposito intramontabile

26 Agosto 2025 Antonio Specchio

Ufficiale: Matera CdS, firma l’esperto terzino Cappellari

26 Agosto 2025 Roberto Chito
Andria nuovo ospedale

Nuovo ospedale di Andria: via libera con il protocollo Regione-Ministero

26 Agosto 2025 Maria Fiorella

Tricase, a pochi giorni dal trapianto attende ore in ambulanza

26 Agosto 2025 Gloria Roselli