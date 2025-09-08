8 Settembre 2025

Taviano, moto a fuoco nella notte

Gloria Roselli 8 Settembre 2025
centered image

Notte di paura a Taviano, dove una moto parcheggiata in strada ha preso fuoco in circostanze ancora da chiarire. Il fatto è avvenuto in via Giacomo Puccini, poco dopo le 2.00.

Si tratta di una moto Honda 1000 di proprietà di un uomo di 48 anni già noto alle forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Gallipoli, che ha provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza della zona interessata, evitando ulteriori conseguenze a persone e cose.

I rilievi del caso sono stati affidati ai carabinieri della stazione locale. L’ipotesi è che si tratti di un atto doloso.

