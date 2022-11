Condividi su...

Un incendio è divampato in serata nel deposito della Gial Plast, nella zona industriale di Taviano (Lecce). Si tratta della ditta che effettua la raccolta di rifiuti in vari comuni del Sud Salento. Quattro autocompattatori sono andati distrutti, un quinto è rimasto danneggiato. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri a cui sono affidate le indagini. Quando è divampato il rogo la ditta era chiusa. L’ipotesi investigativa più accreditata è quella del dolo. L’allarme alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco è arrivato alle ore 19.18 e due squadre, con l’ausilio di due autobotti, sono intervenute sul posto, in via Thomas Edison. L’opera dei vigili del fuoco è valsa a bloccare le fiamme ed a evitare la propagazione ad altri compattatosi posti nelle immediate vicinanze.